Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vergangene Woche habe Bayer in den USA einen weiteren Prozess um angebliche Krebsrisiken glyposathaltiger Unkrautvernichter gewonnen. Wichtiger als der Prozessgewinn werde aber Anfang dieser Woche die Entscheidung des obersten US-Gerichts über eine mögliche Grundsatzverhandlung im Glyphosat-Streit.Ein Bayer-Sprecher habe am Freitag von einer weiteren "positiven Entwicklung in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in jüngster Zeit" gesprochen. So sei es Teil des Plans zum Beenden der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, dass Fälle vor Gericht gebracht würden, wenn "Klägeranwälte unrealistische Forderungen stellen." Der Anwalt der Klägerin habe die Niederlage indes auf technische Umstände zurückgeführt, da der Prozess auch online via Zoom geführt worden sei. Er habe angekündigt, in Berufung gehen zu wollen.Viel wichtiger als der aktuelle Prozesssieg sei allerdings die anstehende Entscheidung des US-Supreme Court über die Annahme eines der verlorenen Fälle zur Verhandlung. Eine Entscheidung werde am Montag (13. Dezember) erwartet.In dem Antrag an den Supreme Court argumentiere Bayer mit der sogenannten Federal Preemption. Der Konzern vertrete demzufolge die Ansicht, Schadenersatzansprüche wegen angeblich fehlerhafter Warnungen vor Krebsrisiken könnten nach einzelstaatlichem Recht nicht bestehen, wenn sie mit Bundesrecht kollidieren würden. Denn die verantwortliche Bundesbehörde habe eine solche Warnung verboten.Für den Fall, dass der Supreme Court sich mit dem Glyphosat-Verfahren nicht befassen wolle oder letztlich gegen Bayer entscheide, habe der Konzern im Sommer weitere Rückstellungen von 4,5 Milliarden US-Dollar gebildet. Mit dem Geld würde Bayer dann ein Programm aufsetzen, um in den kommenden 15 Jahren mit den Forderungen neuer Kläger umzugehen.Seit Jahren sei die Causa der große Belastungsfaktor für die Bayer-Aktie. Eine Entscheidung des Supreme Courts zugunsten der Leverkusener könnte dem DAX-Wert kurzfristig auf die Sprünge helfen. Dennoch seien die finanziellen Risiken der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten immer noch schwer abzuschätzen und die Problematik noch nicht in Gänze vom Tisch.Anleger sollten daher weiter einen Bogen um die Aktie machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2021)Mit Material von dpa-AFX