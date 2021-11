Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma-Riese aus Deutschland habe weiterhin an vielen Fronten zu kämpfen. Die Aktie von Bayer tue sich daher mit einer nachhaltigen Erholung schwer und sei jetzt an der 200-Tage-Line nach unten abgeprallt. Für die weitere Entwicklung sollten Anleger nun diese Marken auf dem Schirm haben, um keine negativen Überraschungen zu erleben.Der Bayer-Konzern kämpfe weiterhin mit vielen Baustellen und besonders die Rechtsstreitigkeit rund um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat nähmen kein Ende. Zuletzt sei das operative Geschäft zwar wieder besser gelaufen, aber es seien weiterhin große Risiken durch die Monsanto-Übernahme vorhanden. Die Anleger würden auch kritisch bleiben und nachdem sich der Titel bis an den GD200 habe erholen können, hätten nun Gewinnmitnahmen eingesetzt.Ob es sich tatsächlich nur um Gewinnmitnahmen oder dem Anfang einer neuen Verkaufswelle handle, werde sich in den nächsten Wochen herausstellen. Sobald die Aktie aber keinen Halt an der psychologisch wichtigen 50-Euro-Marke finde, werde ein neues Verkaufssignal ausgelöst. Oberhalb von der 200-Tage-Line befänden sich zudem mehrere Widerstände bei 51,70, 52,64 und 54 Euro relative nahe beieinander. Die Bullen müssten hier besonders kämpfen, um diesen Bereich zu knacken.Anleger sollten von einem Einstieg absehen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: