Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,615 EUR -0,36% (12.10.2020, 14:26)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

46,735 EUR +0,01% (12.10.2020, 14:12)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (12.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nachdem der Konzern jüngst mit der Prognose für 2021 enttäuscht habe und die Rating-Agentur Moody's perspektivisch auch noch eine Bonitäts-Verschlechterung sehe, wäre eine weitere negative Nachricht für die Anleger ein Greuel. Immerhin dränge Bayer gemeinsam mit BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) nun darauf, das umstrittene Unkrautbekämpfungsmittel Dicamba weiterhin in den USA verkaufen zu dürfen, wie die Nachrichten-Agentur "Dow Jones" berichte. Ein US-Bundesgericht habe im Juni dessen Einsatz auf Soja- und Baumwollfeldern in den USA blockiert.Konkret würden sich die beiden DAX-Konzerne bei der US-Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency (EPA) um Genehmigungen bemühen, die es Farmern erlauben würden, weiterhin Dicamba zu sprühen, so die Nachrichten-Agentur. Dicamba sei ein Herbizid, das widerstandsfähige Unkräuter abtöten könne, aber dafür verantwortlich gemacht werde, dass es von den Feldern abdrifte und Millionen Hektar benachbarter Nutzpflanzen schädige. Bereits im Februar 2020 habe eine US-Jury Bayer und BASF in einem Rechtsstreit zu millionenschwerem Schadenersatz an einen Pfirsichbauern verurteilt. Insgesamt wolle man mit 400 Millionen Euro die gesamten entstandenen Dicamba-Ernteschäden gleichsam beiseite wehen.Bayer und BASF würden nun für die Zukunft vorschlagen, dass die Landwirte das Unkrautvernichtungsmittel mit neuen chemischen Mitteln mischen würden, die nach Angaben von Konzernmanagern dazu beitragen sollten, dass Dicamba sich nicht mehr ausbreite. EPA-Administrator Andrew Wheeler habe gesagt, die Wissenschaftler der Behörde würden noch immer die auf Dicamba basierenden Pflanzenschutzmittel der Firmen prüften. "Wir planen, bis Mitte Oktober eine Entscheidung zu treffen", habe er jüngst im Rahmen einer Präsentation vor dem Minnesota Farm Bureau gesagt.Carsten Kaletta von "Der Aktionär" rät Anlegern, an der Seitenlinie zu bleiben. (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: