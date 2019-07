Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (29.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Auch in dieser Handelswoche stünden wieder viele Quartalszahlen auf dem Programm. Am Dienstag werde der DAX-Konzern Bayer frische Ergebnisse veröffentlichen. Neben den herkömmlichen Kennzahlen dürfte sich vor allem der Blick auf die Anzahl der Glyphosat-Klagen richten. Aber auch neue Details zu möglichen Sparten-Verkäufen (beispielsweise zur Tiergesundheit) könnte Bayer publizieren.Darüber hinaus dürfte es spannend werden, mit wie vielen Glyphosat-Klagen sich der Konzern in den USA konfrontiert sehe. Wie Bayer im Rahmen der letzten Quartalsmitteilung kommuniziert habe, seien Monsanto etwa 13.400 Klagen bis zum 11. April 2019 zugestellt worden.Die Sparte Bayer Animal Health stehe zur Disposition. Möglicherweise würden die Leverkusener den Anlegern neue Details an die Hand geben. Zuletzt habe es mehrere Gerüchte gegeben. Neben einem Verkauf könnte Bayer auch eine Fusion mit Elanco Animal Health in Betracht ziehen.Aufgrund der Glyphosat-Risiken in den USA rät Michel Doepke von "Der Aktionär" allerdings weiter von einem langfristig angelegten Einstieg ab. Für Trader ergebe sich jedoch eine attraktive Situation, wenn die DAX-Titel das Juli-Hoch bei 62,19 Euro aus dem Markt nehmen könnten. (Analyse vom 29.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: