Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine weitere gute Nachricht für den Bayer-Konzern. Nachdem Bayer in den Vereinigten Staaten jüngst einen Prozess um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gewonnen habe, gebe es nun Meldungen, die Sparte Environmental Science Professional könnte über die Ladentheke gehen. Im Gespräch sei ein Milliardenbetrag für Bayer.Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer peile für den Verkauf seiner Sparte Environmental Science Professional (ESP) Kreisen zufolge einen Preis von zwei Milliarden Euro an. Zahlreiche Finanzinvestoren, unter ihnen auch BlackRock und CVC, erwögen Gebote, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. 2019 habe die Sparte mit Produkten zur Schädlingsbekämpfung und Unkrautbeseitigung einen Umsatz von 600 Millionen Euro erzielt. Die Verkaufsabsicht habe Bayer bereits Ende Februar öffentlich gemacht.Die Überlegungen seien noch nicht abgeschlossen, habe es in den Kreisen weiter geheißen. Es gebe keine Gewissheit, dass einer der Interessenten im Bieterprozess fortfahre. Vertreter von Bayer und der Finanzinvestoren hätten der Agentur zufolge einen Kommentar abgelehnt. Unter Anlegern hätten die Neuigkeiten zunächst nicht für größere Aufregung gesorgt. Der Aktienkurs von Bayer habe auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion nur leicht zugelegt.(mit Material von dpa AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link