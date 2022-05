XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,86 EUR -1,12% (06.05.2022, 17:38)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.05.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) legte nach dem Tief bei 48,67 EUR vom 7. März 2022 eine steile Rally hin, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Rally habe die Aktie bis 13. April 2022 auf ein Hoch bei 67,99 EUR geführt. Mit dieser Rally habe der Wert die Aufwärtsbewegung seit Oktober 2020 fortgesetzt. Seit einigen Tagen konsolidiere die Aktie. Am Freitag sei es zu einem neuen Tief in dieser Konsolidierungsbewegung gekommen. Damit sei diese Bewegung zwar bestätigt worden, allerdings nähere sich die Aktie des Chemiewertes einem überverkauften Zustand an.AusblickDie Bayer-Aktie könne kurzfristig noch in den Bereich um 57,73 bis 57,52 EUR abfallen. Dort liege eine wichtigen Unterstützungszone, an der die Aktie wieder nach oben drehen könne. Ein erstes Ziel wäre der noch offene Teil des Abwärtsgaps vom 2. Mai zwischen 62,00 und 62,21 EUR. Gelinge der Aktie ein Ausbruch über dieses Gap, dann könnte es zu einem erneuten Anstieg in Richtung 67,99 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings unter 55,30 EUR abfallen, dann drohe die komplette Rücknahme der Aufwärtsbewegung ab 7. März 2022 und damit ein Rückfall bis 48,67 EUR. (Analyse vom 09.05.2022)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:59,11 EUR -1,42% (09.05.2022, 08:56)