Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach der jüngsten Zulassung des Top-Sellers Rivaroxaban (Xarelto) in Japan sei nun der nächste Schritt geglückt. Bayer habe am Dienstag bekannt gegeben, dass Xarelto von der US-Arzneimittelbehörde FDA für die Behandlung von koronaren Herzkrankheiten ebenfalls in den USA zugelassen worden sei. Trotz der positiven Meldung sei die Bayer-Aktie unverändert geblieben.Die US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) habe eine Erweiterung der Indikation pAVK für die vaskuläre Dosis von Xarelto (Rivaroxaban) zugelassen, wie in der Pressemitteilung am Dienstag bekannt gemacht worden sei.Xarelto in Kombination mit Acetylsalicylsäure sei die erste Therapie in den USA, die zugelassen sei, um sowohl das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit als auch schwerwiegender thrombotischer vaskulärer Ereignisse bei Patienten mit pAVK zu verringern."Diese FDA-Zulassung ist ein großer Fortschritt für Patienten mit pAVK", habe Dr. Michael Devoy, Leiter Medical Affairs & Pharmacovigilance der Division Pharmaceuticals der Bayer AG und Chief Medical Officer bei Bayer, gesagt. "Xarelto ist der einzige Gerinnungshemmer seit über 20 Jahren, der bei Patienten mit pAVK nach Revaskularisierung der unteren Extremitäten, die weiterhin ein hohes Risiko für schwere thrombotische Ereignisse haben, einen signifikanten Nutzen zeigt. Die Patienten leiden an einer Krankheit, die oft nicht diagnostiziert und nicht behandelt wird."Mit der US-Zulassung von Xarelto in den USA stoße Bayer in einen wichtigen Markt vor. Die Aktie des Pharmaunternehmens zeige sich unterdessen unbeeindruckt. Abseits von der Pharma-Sparte würden die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten ein Belastungsfaktor für den Aktienkurs bleiben.Anleger sollten das Risiko nicht eingehen und unverändert die Finger von der Bayer-Aktie lassen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link