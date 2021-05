Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern Bayer müsse sich weiter mit den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA auseinandersetzen. In dieser Woche habe der zuständige Richter Vince Chhabria weitere Nachbesserungen bei einem wichtigen Teil des angestrebten Milliardenvergleichs gefordert. Nun hätten sich die Analysten zu Wort gemeldet.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Bayer nach einer richterlichen Anhörung im Glyphosat-Streit auf "buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die Fragen hätten sich vor allem auf die mögliche Länge und das Ausmaß einer Sammelklage wegen des Unkrautvernichters Roundup konzentriert, so Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierbei gehe es um solche Anwender des Mittels, für die bislang noch kein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert sei.Auch die UBS habe den DAX-Wert auf "buy" und sogar mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Es habe dort viele Fragen, aber nicht ganz so viele Antworten gegeben, habe Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Es werde nun womöglich länger als die sonst üblichen 30 Tage bis zu einer Entscheidung des Richters in dieser Angelegenheit dauern.Morgan Stanley habe die Einstufung für Bayer nach einer US-Gerichtsanhörung zum geplanten Umgang mit künftigen Glyphosat-Klagen auf "overweight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Richter Chhabria sei immer noch nicht vom Vergleichsvorschlag überzeugt und habe auch vorgeschlagen, dass die Streitparteien den Vorschlag überarbeiten sollten, so Analyst Vincent Andrews in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor einer vorläufigen Zustimmung des Richters brauche es wohl noch einige Anpassungen der geplanten Regelungen."Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung fest: Mittel- bis langfristig ausgerichtete Anleger sollten einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, so Michel Doepke. (Analyse vom 21.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link