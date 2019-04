Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das Bayer-Management rund um CEO Werner Baumann könne sich kommende Woche am Freitag auf der Hauptversammlung warm anziehen. Der Druck seitens der Aktionäre wachse - denn durch die schwelenden Glyphosat-Rechtsrisiken in den USA habe die Bayer-Aktie massiv an Wert eingebüßt. Die "Börsen-Zeitung" bezeichne die anstehende Versammlung sogar als "Tag der Abrechnung".Bayer-Chef Baumann und der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning hätten sich zuletzt in Zeitungsinterviews relativ unbeeindruckt gezeigt und sich klar zur Übernahme von Monsanto bekannt. Das "Handelsblatt" habe das Auftreten des Konzerns sogar als "überheblich" beschrieben, er werbe zu wenig um Sympathie.Wie die "Börsen-Zeitung" nun berichte, formiere sich Widerstand gegen die Beschlussvorlagen der Verwaltung nicht nur in den Reihen der Aktionäre. Elf Gegenanträge lägen vor. Auch namhafte Stimmrechtsberater würden Front gegen einzelne Punkte der Tagesordnung machen, heiße es in der Zeitung. Im Zentrum der Kritik stehe der Vorstand, dem nach Meinung der Proxy Advisors Glass Lewis, ISS und Ivox die Entlastung verweigert werden sollte. Zuvor habe bereits der SPD-Politiker Karl Lauterbach und die Deka die Leverkusener kritisiert.Am 26. April werde die Bayer-Führungsetage, allen voran CEO Baumann, mächtig unter Druck stehen. Dann finde im World Conference Center in Bonn die Hauptversammlung 2019 statt. Für das abgelaufene Geschäftsjahr plane der Konzern, eine Dividende von 2,80 Euro wie im Fiskaljahr zuvor an seine Anteilseigner auszuschütten.Daher sollten Anleger weiter das Geschehen von der Seitenlinie aus beobachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link