Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,75 EUR +2,83% (23.02.2022, 13:43)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,65 EUR +2,37% (23.02.2022, 13:28)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer stelle laut einem Pressebericht sein Testosteron-Geschäft zum Verkauf. Die Leverkusener hätten erste Informationen an mögliche Bieter wie Cheplapharm, Grünenthal oder Stada geschickt, wie das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise berichtet habe.Das unter der Marke Nebido laufende Geschäft mit rund 100 Millionen Euro Umsatz dürfte bei einem Verkauf mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag bewertet werden, habe es weiter geheißen. Ein Bayer-Sprecher habe sich zu dem konkreten Fall nicht äußern wollen, habe aber betont, dass der Konzern die strategischen Optionen für seine Geschäfte ständig prüfe.Bayer stärke in der Pharmasparte aktuell vor allem das Geschäft mit Gen- und Zelltherapien, welches das Wachstum mittelfristig antreiben solle. Hier habe es in den vergangenen Jahren mehrere kleinere Übernahmen gegeben. Der Verkauf kleinerer Randbereiche passe zu dieser Strategie.Ein Verkauf der Sparte ergebe Sinn und würde das zukünftige Profil des DAX-Konzerns wieder etwas stärken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link