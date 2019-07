Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,91 EUR -1,14% (16.07.2019, 08:53)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

58,76 EUR (15.07.2019)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Fall Edwin Hardeman habe der US-Richter Vince Chhabria die Strafzahlung für Bayer von gut 80 Millionen Dollar auf 25,3 Millionen Dollar reduziert. Am Urteil, dass Bayer für die Krebserkrankung des Klägers haften müsse, ändere die Entscheidung indes nichts. Hardeman habe den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup des von Bayer übernommenen US-Saatgutriesen Monsanto für sein Leiden verantwortlich gemacht. Bayer wolle nun Berufung einlegen.Richter Chhabria habe bereits zuvor angekündigt, dass der Strafschadenersatz zu hoch ausgefallen sei, da er den Schadenersatz verfassungsrechtlich bedingt nicht um mehr als das Neunfache übersteigen dürfe. Deshalb habe er ihn jetzt um 55 Millionen Dollar gekürzt. Im Statement von Bayer heiße es: "Die Entscheidung des Gerichts, den Strafschadenersatz zu reduzieren, ist ein Schritt in die richtige Richtung, da verfassungsmäßige Beschränkungen und Präzedenzfälle eine Reduzierung von überhöhten Schadenersatzzahlungen wie in diesem Fall erfordern."Bis es in den zahlreichen US-Verfahren um Glyphosat zu endgültigen rechtskräftigen Entscheidungen komme, könnte noch viel Zeit vergehen. Meist würden solche Massenklagen in den USA aber ohnehin früher oder später mit einem großen Vergleich beigelegt. Um einen möglichen Vergleich in die Wege zu leiten, habe der Bayer-Aufsichtsrat Ken Feinberg als Mediator bestellt und weitere Maßnahmen beschlossen, um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den Griff zu bekommen.Wie hoch eine Vergleichssumme ausfallen könnte, stehe in den Sternen. Auch die Analysten seien sich uneins. Die Schätzungen würden derzeit von 2,5 Milliarden Dollar bis 20 Milliarden Dollar reichen.Langfristig hingegen rät "Der Aktionär" weiter zur Vorsicht - abwarten, so Michel Doepke. (Analyse vom 16.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link