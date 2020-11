Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des - Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Demnach habe das Leverkusener Unternehmen im Berichtszeitraum einen deutlichen Gewinn- und Erlösrückgang verzeichnet. Sowohl Umsatz als auch das EBITDA hätten die Erwartungen der Analysten verfehlt. Am Ausblick für das laufende Jahr halte Bayer indes fest.Demnach sei der Konzernumsatz um 5,1 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro gesunken. Das EBITDA sei sogar um 21,4 Prozent auf 1,80 Milliarden Euro gefallen. Analysten hätten einen Erlös von 9,24 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 2,06 Milliarden Euro erwartet."Trotz des schwachen Quartals und erheblicher Auswirkungen der Pandemie liegen der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz und das bereinigte Ergebnis je Aktie dank des entschlossenen Kostenmanagements und der Beschleunigung der Strukturmaßnahmen für die ersten neun Monate auf Vorjahreshöhe. Wir können unseren währungsbereinigten Konzernausblick für 2020 bestätigen", so Bayer-CEO Werner Baumann.Trotz des schwachen dritten Quartals halte Bayer am Ausblick fest. So solle im laufenden Jahr ein Umsatz zwischen 43 und 44 Milliarden Euro erwirtschaftet werden bei einer Steigerung der um Sondereinflüsse bereinigten EBITDA-Marge auf etwa 28 Prozent. Das entspräche einem EBITDA von etwa 12,1 Milliarden Euro.Anleger sollten weiter einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link