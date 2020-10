Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die US-Umweltbehörde EPA habe den Unkrautvernichter Dicamba trotz großer Kritik für fünf Jahre genehmigt. "Mit der Entscheidung haben Landwirte die nötige Planungssicherheit für ihre Anbausaison 2021", habe EPA-Leiter Andrew Wheeler am Dienstag (Ortszeit) verkündet. Die Zulassungen würden die Produkte XtendiMax von Bayer und Engenia von BASF sowie Tavium Plus der Schweizer Syngenta betreffen. Die Entscheidung der EPA sei allerdings umstritten.Im Juni erst sei der Verkauf von Dicamba in den USA nach Klagen juristisch untersagt worden. Ein Gericht in San Francisco habe dem Umweltamt Fehler bei der ursprünglich 2018 erteilten Zulassung attestiert und dem Mittel die Registrierung entzogen.EPA-Chef Wheeler habe betont, dass die nun erteilte Genehmigung mit neuen Kontrollmaßnahmen einhergehe, die eine sichere und umweltschonende Anwendung der Produkte gewährleisten solle. So solle es einen Stichtag geben, bis zu dem Soja- und Baumwollfarmer das Mittel anwenden dürften, und die Pufferzone zu anderen Feldern müsse vergrößert werden. Hinzu komme die Beimischung eines Wirkstoffs, der die Drift auf Nachbarfelder verringern solle.Der Hintergrund: Dicamba sorge schon lange für Aufregung und Zwist in der Landwirtschaft, denn das Herbizid vernichte nicht nur Unkraut, sondern auch Nutzpflanzen - sofern diese nicht aus genetisch modifizierter Saat stammen würden und damit resistent seien. Dass Dicamba auf benachbarte Felder wehe und die Ernte dort beschädige, führe seit Jahren zu erbitterten Fehden zwischen US-Farmern. Bekannt habe das Mittel vor allem der 2018 von Bayer übernommene US-Saatgutriese Monsanto gemacht, der auch hinter dem nicht weniger umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat stehe.Trotz der positiven Dicamba-Nachrichten aus den USA würden die Aktien von BASF und Bayer im heutigen Handel deutlich im Minus notieren. Denn die DAX-Werte könnten sich dem tiefroten Gesamtmarkt nicht entziehen.Anleger sollten um die Aktie von Bayer ohnehin einen Bogen machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer bei BASF investiert sei, bleibe vorerst dabei und beachte den Stopp bei 44,00 Euro. (Analyse vom 28.10.2020)Mit Material von dpa-AFX