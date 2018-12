Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.12.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Neue Ziele kommen gut an - AktienanalyseEndlich wieder einmal positive Nachrichten von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF): Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will nach der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto das Wachstum beschleunigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, solle der Umsatz vor Wechselkursveränderungen 2019 um etwa vier Prozent zulegen und danach bis 2022 um durchschnittlich vier bis fünf Prozent pro Jahr. Das wäre deutlich mehr als vor dem Monsanto-Kauf - 2017 habe das Erlösplus 1,5 Prozent betragen. Absolut peile der DAX-Konzern für 2022 einen Umsatz von rund 52 Mrd. Euro an.Das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) solle bis 2022 um durchschnittlich rund neun Prozent pro Jahr zulegen auf dann circa 16 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Für 2019 würden die Leverkusener etwa 12,2 Mrd. Euro anpeilen. Bei den mittelfristigen Zielen würden die Ende November angekündigten milliardenschweren Einsparungen inklusive Stellenstreichungen berücksichtigt, nicht aber die geplanten Veräußerungen des Geschäfts mit Tiergesundheit, des 60-prozentigen Anteils am Chemiestandort-Dienstleister Currenta sowie von Teilen des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten (Consumer Health). Hier stünden das Geschäft mit Sonnenschutz der Marke Coppertone sowie das mit Fußpflege der Marke Dr. Scholls zur Disposition. Es sei also durchaus noch Luft nach oben vorhanden, wenn die angestrebten Veräußerungen gelingen würden.Bei den Anlegern seien die Mittelfristziele gut angekommen: Der Kurs der Bayer-Aktie habe am Tag der Bekanntgabe in einem schwachen Gesamtmarkt zugelegt. Dass es nicht stärker nach oben gegangen sei, sei den weiterhin großen Unsicherheiten bezüglich der Glyphosat-Klagen geschuldet - allein in den USA seien rund 8.000 Klagen anhängig. Ein erster Prozess sei zuungunsten der Deutschen entschieden worden: Bayer sei zu 78 Mio. USD Schadenersatz verurteilt worden. Ob Bayer in der Berufung Anfang 2019 besser wegkomme oder sogar freigesprochen werde, stehe in den Sternen. Angesichts der Untersicherheiten über die finanziellen Folgen der Klagen dürfte mit der Bayer-Aktie vorerst kein Blumentopf zu gewinnen sein. (Ausgabe 50/2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: