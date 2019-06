Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Gerüchte, dass der Hedgefonds Elliott unter der Leitung von Paul Singer bei Bayer engagiert sei, hätten sich bestätigt. Mit 1,1 Milliarden Euro sei der aktivistische Investor beim DAX-Konzern eingestiegen. Gut möglich, dass Singer nun erheblichen Druck auf das Bayer-Management ausübe, um den Aktienkurs wieder auf die Sprünge zu helfen oder eine Aufspaltung voranzutreiben. Auch das Bayer-Management wage sich aus der Deckung.Der Aufsichtsrat von Bayer habe am Mittwoch eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die Glyphosat-Problematik in den USA in den Griff zu bekommen. Zum einen sei der der US-Anwalt John H. Beisner beauftragt worden, den Aufsichtsrat zum Rechtskomplex Glyphosat kontinuierlich zu beraten, heiße es von Unternehmensseite.Im Mai habe der US-Richter Vince Chhabria, bei dem mehrere hundert Klagen von Landwirten, Gärtnern und Verbrauchern gebündelt sind, Kenneth Feinberg als als vorläufigen Mediator bestellt. Er habe dies bereits im April vom DAX-Konzern gefordert.Bayer sehe der Mediation positiv entgegen und werde sich konstruktiv in den Mediationsprozess einbringen, heiße es. Demnach begrüße neben dem Vorstand auch der Aufsichtsrat die Benennung von Ken Feinberg als Mediator: "Ken Feinberg hat eine exzellente Reputation und nachgewiesene Erfolge als Mediator in einigen der komplexesten Vergleiche der vergangenen Jahre. Die Zusammenarbeit mit ihm wird eine professionelle und durchdachte Herangehensweise im Hinblick auf die anstehenden Gespräche sicherstellen", so der Bayer-Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning.Für Trader interessant, Langfrist-Investoren sollten vorerst abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Denn damit sei die Glyphosat-Problematik in den USA noch nicht gelöst. (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link