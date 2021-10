Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (26.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz einiger Risiken und Bremsklötze laufe es 2021 rund für den DAX. Seit Jahresanfang notiere der deutsche Leitindex mit 13,7 Prozent im Plus. Auf ein kümmerliches Plus von 0,6 Prozent komme die Aktie von Bayer, was Platz 28 im internen DAX-Performance-Ranking bedeute. Die langfristige Underperformance sei dramatisch.In den vergangenen fünf Jahren habe die Aktie von Bayer 45 Prozent an Wert verloren. Der DAX komme im selben Zeitraum auf ein Plus von 45 Prozent. Auf Sicht von zehn Jahren habe Bayer zehn Prozent zugelegt, während sich der DAX um 160 Prozent verbessert habe.Grund für die Gruselstatistik: die Monsanto-Übernahme im Jahr 2016. Von dem ganzen Ärger, den Bayer sich mit dem 63-Milliarden-Dollar-Deal ans Bein gebunden habe, habe sich der Konzern noch immer nicht erholt.Zwar habe die Bayer-Aktie zuletzt etwas aufgedreht und Kontakt mit der 100-Tage-Linie aufgenommen. Von einem Kaufsignal sei der Titel aber weit entfernt. Der 2017 begonnene Abwärtstrend sei intakt. Aktuell verlaufe er im Bereich 58 Euro.Das ändere aber nichts an der Einschätzung des "Aktionär" zu Bayer. Die Aktie biete ein unattraktives Chance-Risiko-Verhältnis - eine nachhaltige Trendwende sei noch nicht in Sicht. Die Folgen des Monsanto-Deals seien immer noch nicht abzuschätzen.Die Bayer-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link