Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,55 EUR -1,55% (31.05.2021, 09:22)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,85 EUR -0,75% (31.05.2021, 09:10)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (31.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach dem jüngsten Newsflow zu den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA, die der Leverkusener Konzern mit einem Fünf-Punkte-Plan in den Griff bekommen wolle, habe die Ratingagentur Moody's Bayer erneut unter die Lupe genommen. Dabei gebe es sowohl bei Rating als auch Ausblick eine Veränderung der Einschätzung.Moody's passe das Rating von Baa1 auf Baa2 nach unten an. Auch bei den Hybridanleihen habe es eine Veränderung gegeben: Moody's stufe diese fortan mit Ba1 ein (vorher Baa3). Der Ausblick der Bayer-Aktie sei von "negativ" auf "stabil" geändert worden.Die Herabstufung auf Baa2 berücksichtige die mittelfristigen Finanzziele von Bayer für den Zeitraum 2021-2024, die unter dem lägen, was Moody's zur Aufrechterhaltung des Baa1-Ratings erwartet habe, heiße es in der Begründung. Ebenfalls aufgeführt würden "die fortgesetzte Zahlung von Kosten für Vergleiche, Rechtsstreitigkeiten und Restrukturierung; die sich daraus ergebenden finanziellen Einschränkungen bei der bedeutsamen Entwicklung der Pharma-Pipeline, um Patentabläufe zu adressieren und die Bilanz zu entschulden; den verstärkten Wettbewerb im Bereich Crop Science; sowie die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die abschließende Beilegung von Rechtsfällen gegen Bayer im Zusammenhang mit Glyphosat."Die Veränderungen bei Moody's dürften keinen gravierenden Einfluss auf die Bonitätslage von Bayer haben. Klar sei: Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten seien immer noch nicht gänzlich vom Tisch und würden nachhaltig höhere Kurse der Bayer-Aktie verhindern. "Der Aktionär" bleibe für den DAX-Wert daher weiterhin skeptisch gestimmt, Anleger sollten weiter einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: