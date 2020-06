Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

69,03 EUR +0,23% (17.06.2020, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (18.06.2020/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Im Gegensatz zu vielen anderen Einzelwerten stamme das bisherige Allzeithoch der Bayer-Aktie (144,12 EUR) bereits aus dem Jahr 2015. Dementsprechend seien die letzten Jahre für Aktionäre kein Zuckerschlecken gewesen. Langfristig gebe es inzwischen aber einige hoffnungsvolle Signale, denn das Papier arbeite an einer Bodenbildung. Diese These werde durch die aktuelle Indikatorenkonstellation untermauert. Im März sei das höchste Handelsvolumen seit 2008 zu verzeichnen gewesen, was eine klassische "selling climax" nahelege. Gleichzeitig würden RSI und MACD positive Divergenzen ausweisen. Der Abwärtstrend der letzten Jahre besitze also einen hohen Reifegrad. Im Verlauf des Oszillators liege sogar ein durch einen Pullback bestätigter Abwärtstrendbruch vor. Aus charttechnischer Sicht ringe die Aktie nun mit einem entscheidenden Kreuzwiderstand: Der Kombination aus der 200-Monats-Linie (akt. bei 65,27 EUR) und dem Baissetrend seit Herbst 2017 (akt. bei 68,36 EUR). Gelinge der Befreiungsschlag, gewinne das Trendwendeszenario deutlich an Konturen. Ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (76,56/76,65 EUR) bzw. das bisherige Jahreshoch (78,34 EUR) würden im Erfolgsfall die nächsten Erholungsziele abstecken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:68,50 EUR -0,84% (18.06.2020, 08:40)