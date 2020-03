Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das "Wall Street Journal" (WSJ) habe vor Kurzem berichtet, dass sich der Leverkusener Konzern mit sechs Anwaltskanzleien, die im Auftrag Zehntausender Kläger verhandeln würden, auf einen Vergleichsentwurf geeinigt habe. Der Kompromiss sehe eine Zahlung in der Größenordnung von 10 Mrd. USD vor. Im schwachen Marktumfeld verpuffe die Meldung allerdings völlig.Bayer habe den erfahrenen Mediator Kenneth (Ken) Feinberg bestellt, um eine Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in die Wege zu leiten. Gegenüber der "FAZ" habe der Staranwalt zu den neuesten Gerüchten über eine baldige Einigung Stellung bezogen. Demnach sei es "verfrüht", von einer Einigung zwischen Bayer und Klägeranwälten zu sprechen. Den Bericht im "WSJ" habe er als "lächerlich" bezeichnet. Laut der "FAZ" habe er aber auch angedeutet, dass die beiden Parteien sich näherkämen und habe hinzugefügt, er könne in zehn Tagen womöglich mehr sagen.Zum Beginn in die neue Handelswoche erhalte die Bayer-Aktie eine Kaufempfehlung. Die US-Investmentbank Goldman Sachs rate weiterhin zum Kauf, das Kursziel werde indes um 1 Euro auf 76 Euro gesenkt. Das entspreche ausgehend vom aktuellen Kursniveau rund 60% Potenzial.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: