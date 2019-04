Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (05.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bei Bayer gehe es derzeit rund: Zum einen sehe sich der Konzern mit Tausenden von Klagen konfrontiert im Zusammenhang mit Monsanto und den in deren Laboren entwickelten Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) konfrontiert. Nun sei auch noch bekannt geworden, dass die Leverkusener Ziel eines Hackerangriffs geworden seien. Und auch im Pharmabereich habe es zuletzt immer wieder Probleme gegeben. Hier seien beispielsweise die Lieferengpässe beim Aspirin Complex zu nennen.Vor Kurzem erst habe Bayer eine weitere juristische Niederlage erlitten. Eine Jury in San Francisco habe geurteilt, dass Monsanto für Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup haftbar sei und dem 70-jährigen Kläger Schadenersatz in Gesamthöhe von 80,3 Millionen Dollar, umgerechnet 71,4 Millionen Euro zahlen müsse. Insgesamt lägen dem Konzern in den USA mit Stand Januar Klagen von 11.200 US-Klägern vor.Trotz dieser Klagewelle stelle sich der Aufsichtsrat von Bayer hinter den Vorstand. "Ich bin davon überzeugt, dass wir bei Bayer das Richtige tun", habe Aufsichtsratschef Werner Wenning dem "Handelsblatt" mit Blick auf die umstrittene Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto gesagt. Den Vorwurf, der Kauf und dessen Risiken seien nicht ausreichend geprüft worden, habe er zurückgewiesen. "Wir haben der Strategie noch einmal ausdrücklich zugestimmt und einstimmig festgehalten, dass der Aufsichtsrat hinter dem gesamten Vorstand steht." Das betreffe auch die Logik des Monsanto-Kaufs, habe Wenning gesagt. Der Vorstand habe vor der Übernahme und auch danach alle Prüfungen "äußerst professionell" durchgeführt, auch die Risiken durch Glyphosat."Der Aktionär" sehe das Ganze allerdings weitaus kritischer. Auch die Reaktion an der Börse zeige, dass die Übernahme von Monsanto alles andere als positiv bewertet worden sei. Seit dem Zwischenhoch der Bayer-Aktie 2017 bei 121,93 Euro habe das Papier zwischenzeitlich mehr als 50% seines Wertes eingebüßt. Mehr als 60 Milliarden Euro an Börsenwert seien vernichtet worden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link