Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der offizielle Einstieg des Hedgefonds Elliott unter der Leitung von Paul Singer und das angekündigte Maßnahmenpaket des Aufsichtsrates zum Umgang mit den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hätten der Bayer-Aktie frischen Rückenwind verliehen. Ausgehend vom Mehrjahrestief bei 52,02 Euro von Anfang Juni hätten die DAX-Titel über 17 Prozent zulegen können. Die Baader Bank traue den Papieren vom aktuellen Kursniveau abermals eine Verdopplung zu.Analyst Markus Mayer belasse die DAX-Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 123,00 Euro. Demnach könnten die vom Aufsichtsrat angekündigten Maßnahmen als Zeichen für eine schneller als bislang erwartete Lösung der Glyphosat-Probleme zu werten sein. Mayers Ansicht nach sei Bayer deutlich unterbewertet, daher bleibe er bei seiner optimistischen Haltung.Auf eine Lösung bei den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten könnte auch der aktivistische Investor Paul Singer drängen. Sein Hedgefonds Elliott sei bekannt dafür, Druck auf das Management auszuüben, um einen Mehrwert für Aktionäre zu schaffen. Klar sei aber auch: Nicht immer habe Singer den richtigen Riecher gehabt.Gerade in Deutschland habe sich Paul Singer zuletzt verpokert. An dieser Stelle sei das Übernahmedrama um SLM Solutions zu nennen oder der voreilige Einstieg beim DAX-Konzern thyssenkrupp. Auch bei Bayer hätten seit Monaten Gerüchte kursiert, dass Elliott Stücke an Bayer halte. Nun herrsche Gewissheit: Singer kontrolliere Stimmrechte im Gegenwert von etwa 1,1 Milliarden Euro.Für Trader interessant, Langfrist-Anleger sollten vorerst weiter abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link