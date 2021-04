Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag (27. April) sei es soweit: Dann steige die diesjährige virtuelle Hauptversammlung von Bayer. Im Vorfeld des Events habe bereits mit der Deka ein Großaktionär die Nichtentlastung des Vorstands angekündigt. Das Management rund um den Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann stehe einmal mehr unter Druck.Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, übe im Vorfeld harsche Kritik am Vorstands des DAX-Unternehmens. In seinem Statement zur Hauptversammlung, das dem "Aktionär" vorliege, heiße es: "Das einst so stolze Unternehmen Bayer ist nur noch ein Schatten seiner selbst." Das Jahr 2020 habe eindrucksvoll gezeigt, dass der Kauf von Monsanto eine Fehlentscheidung gewesen sei, so Speich.Auch an der Pharma-Sparte lasse Speich im Rahmen des Statements kein gutes Haar. "Die Patentausläufe von Xarelto und Eylea sitzen Bayer im Nacken und sie rücken immer näher. Bayer kommt nur mit Trippelschritten voran und setzen auf das Prinzip Hoffnung", so der Manager. "Außerdem nimmt der Wettbewerbsdruck für Eylea deutlich zu. Bayer kann jetzt nur durch handfeste Erfolge die Zweifel des Kapitalmarkts beseitigen."Die Deka wolle Bayer-Chef Baumann am Dienstag auf der Hauptversammlung nicht entlasten. Begründet werde dies unter anderem mit der Aktienkursentwicklung im Jahr 2020, den ungelösten Rechtsstreitigkeiten und der Gewinnwarnung 2020 sowie der "erheblichen Revidierung der Gewinnerwartungen für 2021".Langfristig ausgerichtete Anleger meiden die Bayer-Aktie weiter, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Für kurzfristig agierende Trader hingegen habe sich das Chartbild zuletzt aufgehellt. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link