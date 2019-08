Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

63,92 EUR (14.08.2019)



DE000BAY0017



BAY001



BAYN



BAYZF



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.08.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Keine Frage: mehr noch als andere Aktien werde Bayer derzeit von fundamentalen Faktoren bestimmt. Dabei gehe es natürlich um die "Causa Glyphosat". Neue Entwicklungen wären dazu angetan, größere Notierungslücken im Chartbild auszulösen. Rein charttechnisch ergebe sich durch den Wochenschlusskurs oberhalb der 60-Euro-Marke die Aussicht, einen nachhaltigen Boden ausgebildet zu haben. Das Ganze würde zudem durch ein wichtiges langfristiges Fibonacci-Retracement bestätigt: Die Kurswende vom Juni sei interessanterweise genau an der logarithmischen 38,2-Prozent-Marke der langen Hausse-Bewegung gekommen, die vom Jahr 2003 bis ins Jahr 2015 angedauert habe. Damit würden sich mittel- und langfristige Long-Positionen anbieten, zumal mit der jüngsten Rally auf ein Fünf-Monats-Hoch auch der Doppel-Widerstand aus dem 200-Tage-Durchschnitt und einer gut ein Jahr währenden Abwärtstrendlinie überwunden worden sei.Der aktuelle Rückschlag zurück an dieses Ausbruchsniveau bietet nunmehr eine gute Einstiegsgelegenheit, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Überwinde die Bayer-Aktie die Barriere im 70-Euro-Bereich, könne es über das Zwischenziel 73/74 Euro erstmals wieder seit Oktober 2018 zur 80er-Marke hinauf gehen. (Analyse vom 15.08.2019)