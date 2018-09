Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

76,14 EUR -0,68% (24.09.2018, 15:53)



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (25.09.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer: Kursgewinne bis 83,45 EUR möglich - ChartanalyseDie Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) befindet sich seit über drei Jahren in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 13. September 2017 sei sie auf ein Tief bei 69,40 EUR zurückgefallen. Damit habe sie minimal unter der unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung der letzten Jahre notiert. Der Wert sei wieder nach oben gedreht und erhole sich seitdem. Am 20. September habe er ein kleines Aufwärtsgap zwischen 74,14 und 74,53 EUR gerissen. Zugleich habe er den Widerstand bei 75,50 EUR überwunden. Aktuell behaupte er sich darüber.Die Erholung in der Bayer-Aktie könnte noch etwas andauern und zu Gewinnen in Richtung 83,45 EUR führen. Damit wäre aber noch immer kein längerfristiger Boden gefunden. Sollte Bayer allerdings unter 74,14 EUR abfallen, wäre die Erholung wohl sofort beendet. Man müsste in diesem Fall mit einem erneuten Rückfall gen 69,40 EUR rechnen. (Analyse vom 25.09.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:76,21 EUR -0,41% (24.09.2018, 15:44)