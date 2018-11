Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (29.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer AG wolle laut Medienberichten mit einem Konzernumbau die Investoren beruhigen. Nachdem der Leverkusener Konzern sich mit der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto ordentlich verhoben habe, solle es nun Kosteneinsparungen, Stellenkürzungen und der mögliche Verkauf einiger Marken richten. Ob diese Maßnahmen die Bayer-Aktie nachhaltig beflügeln werde, bleibe fraglich. Ds Papier des Pharma- und Chemiekonzerns stehe mit einem Kursverlust von knapp 40% in den vergangenen Monaten deutlich unter Beschuss.Die Bayer-Aktie gewinne nach den Medienberichten rund um den angestrebten Konzernumbau etwas an Boden. Dennoch würden die Kursgewinne nicht über den massiven Abverkauf der Bayer-Aktie hinwegtrösten. Sollte der DAX-Titel auch unter die Unterstützung von 60 Euro rutschen, würde sich weiteres Abwärtspotenzial auftun. "Der Aktionär" rate weiterhin ganz klar, die Finger von der Bayer-Aktie zu lassen, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:65,01 EUR +1,21% (29.11.2018, 14:01)