Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern ringe weiter mit den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. Die Problematik belaste nach wie vor den Kurs der Bayer-Aktie. Zur Wochenmitte hätten sich erneut Analysten zu Wort gemeldet. Das Urteil falle unterschiedlich aus. Die britische Investmentbank Barclays erwarte solide Q2- bzw. Halbjahreszahlen des Agrarchemie- und Pharmakonzerns und habe die Einstufung für die Bayer-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Vor der Zahlenvorlage habe die DZ BANK die Bayer-Aktie derweil von der Liste mit den "Equity Long Ideas" gestrichen. Dafür führe Liberum fortan den DAX-Wert unter den "Most Preferred Analyst Best Ideas".Bayer peile die Vorlage der Zahlen für den 4. August an. Der Fokus dürfte sich dabei neben den relevantesten operativen Kennzahlen v.a. auf das Thema Glyphosat richten. Frische Aussagen zu den anhängigen Klagen sowie dem weiteren Vorgehen im Vergleichsprozess werde der Markt mit Argusaugen verfolgen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: