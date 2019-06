Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,41 EUR -1,06% (06.06.2019, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

53,37 EUR -1,02% (06.06.2019, 15:08)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe zuletzt mehrere interessante Deals in der Pharma-Sparte eingefädelt. Neben der Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Arvinas erhoffe sich "Der Aktionär" in den kommenden Jahren vor allem von einem Forschungsbereich einen positiven Newsflow: der Präzisionsonkologie. Dafür habe sich Bayer bereits Foundation Medicine und Loxo Oncology ins Boot geholt.Larotrectinib sei in den USA bereits unter dem Handelsnamen Vitrakvi zugelassen und gelte als einer der großen Hoffnungsträger in der Bayer-Pipeline. Den Zugriff auf den Wirkstoff habe sich Bayer von Loxo Oncology gesichert, die Folgedaten könnten sich sehen lassen."Insgesamt betrachtet sind diese Daten eine weitere Bestätigung der Wirkung von Larotrectinib bei Patienten mit TRK-Fusionstumoren - unabhängig von Tumortyp und Alter, sogar bei Patienten mit Hirnmetastasen oder primären ZNS-Tumoren", habe Dr. Alexander Drilon, leitender Prüfarzt und klinischer Leiter des Early Drug Development Service am Memorial Sloan Kettering Cancer Center, die jüngsten Erhebungen kommentiert.Anleger sollten in den kommenden Jahren nicht nur die Umsatzentwicklung von Vitrakvi auf dem Schirm haben. Auch die Weiterentwicklung von LOXO-195 verspreche Spannung. "LOXO-195 ist ein wirksames orales und selektives neues Prüfmedikament in klinischer Entwicklung für die Behandlung von Patienten mit Krebstypen, die eine Resistenz gegen eine initiale TRK-Therapie wie Larotrectinib erworben haben. Arzneimittel wie Larotrectinib können zwar ein dauerhaftes Ansprechen bei diesen Patienten einleiten, allerdings kann der Tumor wieder anfangen zu wachsen", so Bayer einst gegenüber "Der Aktionär".Apropos RET-Inhibitor: Hier dürfte es spannend werden, wie sich das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Loxo-Wirkstoff und dem Rivalen Blueprint Medicines entwickle. Kurzfristig hätten die Daten von Blueprint auf dem ASCO-Meeting enttäuscht, doch die Kursverluste habe die Aktie wieder komplett wettmachen können. "Der Aktionär" bleibe für Blueprint Medicines zuversichtlich gestimmt - unbedingt mit Stopp bei 55,00 Euro dabeibleiben.Bei Bayer hingegen sei "Der Aktionär" nach wie vor weniger optimistisch, trotz der hochinteressanten Deals, die die Leverkusener zuletzt in der Pharma-Sparte eingefädelt hätten. Der Aktionär erhoffe sich weitere spannende Kooperationen und gegebenenfalls lukrative Einlizenzierungen auch im zukunfträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie von Bayer. Doch die Glyphosat-Problematik halte aktuell alle weiter in Atem.Daher sollten Anleger vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2019)