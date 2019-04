Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer habe mit den Zahlen zum ersten Quartal überzeugt. Doch die bevorstehende Hauptversammlung und die steigenden Glyphosat-Klagen in den USA würden die durchaus erfreuliche operative Entwicklung überschatten. Das Bayer-Management werde sich morgen auf der Veranstaltung in Bonn unangenehmen Fragen vonseiten der Aktionäre stellen müssen.Die Hauptversammlung verspreche die spannendste eines DAX-Konzerns seit Jahren zu werden. Denn die unkalkulierbaren Risiken, die aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA hervorgehen würden, hätten für einen massiven Kurseinbruch bei der Bayer-Aktie gesorgt. Eine Entwicklung, die treuen Langfrist-Anlegern nicht schmecken werde.36 Milliarden Euro Nettoschulden und die Rechtsrisiken in den USA stünden einem geplanten 2019er EBITDA von 12,2 Milliarden Euro gegenüber. Bayer tue gut daran, den Schuldenberg zu reduzieren und die aufgeblähte Bilanz wieder aufzupolieren.Das Bayer-Management müsse morgen auf der Hauptversammlung einen überzeugenden Eindruck hinterlassen, um das Vertrauen der Anleger sukzessive zurückzugewinnen.Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten würden mit Sicherheit eines der dominierenden Themen auf der bevorstehenden Bayer-Hauptversammlung. Inzwischen sähen sich die Leverkusener mit 13.400 Klagen (Stand 11. April) konfrontiert.Zwar verliere die Klagewelle an Dynamik. Doch die Kuh sei noch lange nicht vom Eis. Das Bayer-Management müsse schleunigst das Risiko eindämmen. Eher scheine sich auch keine nachhaltige charttechnische Trendwende herauskristallisieren - trotz der soliden Entwicklung im operativen Geschäft.Entsprechend verhalten falle auch die Reaktion der Bayer-Aktie nach den Zahlen aus. Zwar würden die Papiere den DAX am heutigen Tage anführen. Ein Befreiungsschlag sei das jedoch nicht.Anleger bleiben weiter an der Seitenlinie und warten auf positive Signale seitens der Konzernführung, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu der Bayer-Aktie. (Analyse vom 25.04.2019)