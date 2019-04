Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,04 EUR +1,40% (25.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,61 EUR +1,50% (25.04.2019, 22:25)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (26.04.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 56 auf 62 Euro.Der Leverkusener Konzern habe in Q1 2019 eine gute operative Entwicklung verzeichnet und mit den veröffentlichten Geschäftszahlen die Markterwartungen übertroffen, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Das bisher unkalkulierbare Risiko im Zusammenhang mit der nochmals angeschwollenen Glyphosat-Klagewelle belaste aber weiter den Kurs der Bayer-Aktie. Angesichts der Vielzahl der Klagen und der Höhe der in den beiden ersten Fällen verhängten Strafen könne Bayer durch den Glyphosat-Komplex im schlimmsten denkbaren Szenario in eine existenzbedrohende Situation geraten.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bleibt daher zunächst bei seiner vorsichtigen Haltung gegenüber der Bayer-Aktie und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für diese, hebt aber das Kursziel von 56 auf 62 Euro an. (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: