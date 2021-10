Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (29.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Bayer komme am Freitag kaum von der Stelle. Daran könne weder ein positives charttechnisches Signal, noch ein juristischer Erfolg im Patentstreit um das Bestseller-Medikament Xarelto etwas ändern.Im Streit mit Generikaherstellern um den Patentschutz für Gerinnungshemmer Xarelto habe Bayer einen Erfolg verbucht. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Dow Jones News habe das Europäische Patentamt das Patent für die einmal tägliche Gabe des Blutverdünnungsmittels bestätigt und eine zugunsten von Generikaherstellern zuvor ergangene erstinstanzliche Entscheidung wieder aufgehoben.Konkret bedeute das, dass bis Mitte Januar 2026 in fast allen EU-Staaten sowie der Schweiz und Großbritannien keine Nachahmer-Präparate auf den Markt gebracht würden, die über die kleinste Dosierung von 2,5 Milligramm hinausgehen würden. Das umfasse die meisten Indikationen, zitiere das Portal einen Unternehmenssprecher.Für den Konzern seien das doppelt gute Nachrichten, denn gemessen am Umsatz sei Xarelto das mit Abstand wichtigste Medikament im Portfolio. Den Angaben zufolge habe Bayer im vergangenen Jahr fast 4,5 Milliarden Euro mit dem Arzneimittel erlöst, das bei der Behandlung vieler Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Standard gehöre. Zudem sei der Patentschutz nun faktisch verlängert worden, denn bislang wäre dieser bereits im April 2024 ausgelaufen.Mit Blick auf die nach wie vor nicht vollständig gelösten Glyphosat-Streitigkeiten rät "Der Aktionär" aber ohnehin vom Kauf der Aktie ab, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link