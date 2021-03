Offenlegungen



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (18.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Bayer habe zwar alles in allem gemischte Q4-Zahlen berichtet, habe jedoch anlässlich seiner Kapitalmarkttage eine solide - auf Wachstum und Rentabilität ausgelegte - mittelfristige Prognose ausgegeben.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarte der Bayer-Konzern einen Gesamtumsatz in der Bandbreite zwischen EUR 42 Mrd. und EUR 43 Mrd. (entspreche einem währungsbereinigten Wachstum von drei Prozent; Konsens: EUR 41,61 Mrd.). Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) sehe Bayer zwischen EUR 11,2 Mrd. und EUR 11,5 Mrd. (Konsens: EUR 10,94 Mrd.), dies entspreche einer adjustierten EBITDA-Marge von rd. 27%.Beim zweitägigen virtuellen Kapitalmarkttag in der Vorwoche habe Bayer seine mittelfristige Wachstumsstrategie dargelegt. Die Maßnahmen des Unternehmens würden auf die Stärkung von Umsatzwachstum, Rentabilität und des freien Cashflows abzielen.Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle bis 2024 auf EUR 7,00 bis EUR 7,50 steigen, weitere operative Verbesserungen sollten den freien Cashflow auf EUR 5 Mrd. im Jahr 2024 steigen lassen. Die Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat möchte der Konzern bis Ende Q2 2021 hinter sich lassen.Die Pharma-Sparte habe zwar einen Erlösrückgang um 4,4% auf EUR 4,48 Mrd. verzeichnet (niedrigere Medikamenten-Nachfrage wegen geringerer Arztbesuche und der Verschiebung von Behandlungen wegen COVID-19), das bereinigte EBITDA habe jedoch gleichzeitig um 9,9% gesteigert werden können.Anlässlich des virtuellen Pharma Media Day (13.1.) habe das Unternehmen entscheidende Fortschritte bei der Transformation seines Pharmageschäfts präsentiert. Den Schwerpunkt würden hierbei bahnbrechende Innovationen in der Gesundheitsversorgung von Patienten bilden, die an gegenwärtig noch schwer zu behandelnden Krankheiten leiden würden. Bayer habe in der vergangenen Zeit unter anderem intensiv in externe Innovationen investiert und allein im Jahr 2020 mehr als 25 Kooperationsvereinbarungen und Akquisitionen abgeschlossen. Für die nächsten drei Jahre erhoffe sich der Konzern drei Blockbuster-Medikamente aus seiner Pharma-Pipeline.Die Umsätze seien im Jahresvergleich um 7,0% auf EUR 10,0 Mrd. (währungsbereinigt +2,6%) zurückgegangen, Analysten hätten im Schnitt mit EUR 10,12 Mrd. gerechnet. Der Kerngewinn belaufe sich auf EUR 1,32 je Aktie, die Markterwartungen hätten hier bei EUR 1,26 gelegen. Das adjustierte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) habe sich um 3,4% auf EUR 2,39 Mrd. reduziert und damit ebenfalls unter dem Konsens von EUR 2,49 Mrd. gelegen.Der Bereich Crop Science leide unter der COVID-19 bedingt niedrigeren Nachfrage und negativen Fremdwährungseffekten. In Q4 sei der Umsatz um 10,2% zurückgegangen, das bereinigte EBITDA gar um 30,0%.Die Ergebnisse im vierten Quartal 2020 seien zwar insgesamt eher gemischt ausgefallen, der gebotene Ausblick für 2021 sowie die mittelfristige Wachstumsstrategie hätten jedoch durchaus zu gefallen gewusst. Die Aussagen vom Pharma Media Day würden Salcher zuversichtlich stimmen, die zuletzt verstärkten Bemühungen zur Beilegung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten voranzubringen. Die Aktie weise auf dem aktuellen Niveau eine sehr günstige Bewertung auf und spiegele speziell aufgrund der nach wie vor inhärenten Rechtsunsicherheit rund um das Thema Glyphosat sowie dem immer noch eher angekratzten Vertrauen in das Management deutliche Abschläge (z.B. 42% auf Basis des KGVs für 2021) zu seiner Peer Group wider.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ändert seine Empfehlung für die Bayer-Aktie von "Halten" auf "Kauf" und erhöht sein Kursziel von EUR 50,70 auf EUR 60,00. (Analyse vom 18.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: