Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe Marianne De Backer als neue Leiterin Business Development und Licensing für die Division Pharmaceuticals von Johnson & Johnson abgeworben. De Backer werde ihren Sitz in Berkeley (USA) haben und für die Pharmaceuticals-Sparte die externe Wachstumsstrategie und deren weltweite Umsetzung in allen Schlüsselgebieten medizinischer Innovationen sowie des Allianzmanagements verantworten, heiße es von Unternehmensseite. Die Managerin stehe langfristig vor einer Mammutaufgabe.Denn in den einigen Jahren müsse Bayer bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea mit Umsatzeinbußen rechnen, da Patente auslaufen würden. "Xarelto war der Top-Umsatzbringer in 2018 mit 3,63 Milliarden Euro. Das US-Patent für den Gerinnungshemmer läuft 2024 aus. Eylea war zweitgrößter Umsatzträger in 2018 mit 2,19 Milliarden Euro. Das Patent läuft Mitte der 2020er-Jahre aus", erkläre Tobias Gottschalt, Analyst bei Independent Research, gegenüber "Der Aktionär". "Zum heutigen Zeitpunkt sind wir skeptisch, dass Bayer in der Lage ist, die potenziellen Umsatzeinbußen der beiden Medikamente nach Patentablauf zu kompensieren."De Backer könnte in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle einnehmen, um eine Strategie zur Kompensation der Umsatzeinbußen zu erarbeiten und umzusetzen. "Marianne De Backer verfügt über eine jahrzehntelange Erfolgsbilanz in den Bereichen Forschung, Vermarktung und Lizenzierung, Transaktionen und Akquisitionen", so Stefan Oelrich, Mitglied des Vorstands der Bayer AG und Leiter der Division Pharmaceuticals.Bayer habe zuletzt mehrere kleinere Deals eingefädelt, darunter die Komplettübernahme von BlueRock Therapeutics. Die Akquisition hebe auch Independent Research-Analyst Tobias Gottschalt gegenüber "Der Aktionär" positiv hervor: "Allerdings ist Bayer im Begriff, durch die Komplettübernahme von BlueRock Therapeutics , eine führende Position in der Zelltherapie einzunehmen. Krebs war 2018 die zweithäufigste Todesursache der Welt, Tendenz steigend in den nächsten Jahren. Krebsmedikamente bergen daher ein großes Potenzial der nächsten Jahre, allerdings forscht Bayer nicht allein auf dem Gebiet."Aufgrund der Glyphosat-Risiken sind die Papiere dennoch allenfalls nur eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link