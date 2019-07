Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (31.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Sparte Crop Science schwächele, die Glyphosat-Klagen würden kräftig weiter steigen, die Jahresprognose stehe auf der Kippe: Bayer habe mit vielen Baustellen zu kämpfen. Doch es gebe auch Lichtblicke, wie zum Beispiel in der Pharma-Sparte. Vor Kurzem habe Vitrakvy (Larotrectinib) die Zulassung in Europa erhalten, über Nacht habe die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Prostatakrebs-Mittel Darolutamid (zukünftiger Handelsname: Nubeqa) grünes Licht erteilt.Die Basis für die Zulassung von Nubeqa habe die Phase-3-Studie ARAMIS gebildet, bei der Bayer mit dem Partner Orion Corporation die Zeit bis zum Auftreten von Metastasen signifikant habe verlängern können. Dabei sei das Forschungsduo in den Genuss eines beschleunigten Zulassungsverfahren seitens der US-Behörden gekommen. Für Europa, Japan und weiteren Gesundheitsbehörden habe Bayer die Zulassung von Darolutamid ebenfalls beantragt.Für den großen Hoffnungsträger Vitrakvi (Larotrectinib) habe es vor wenigen Tagen bereits die EU-Zulassung gegeben. Das Präparat stehe für ein neues Konzept in der Krebsbehandlung, heiße es von Unternehmensseite. Das Medikament sei von Loxo Oncology (mittlerweile zu Eli Lilly gehörend) einlizenziert worden. Doch die Konkurrenz schlafe nicht.Die Baader Bank habe die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Umsatz und die Ergebniskennziffern des Pharma- und Agrochemiekonzerns seien etwas hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, habe Analyst Markus Mayer in einer Studie geschrieben. Die gute Nachricht sei aber, dass Bayer seinen Jahresausblick bestätigt habe, wenngleich dieser nun zunehmend ambitioniert sei. Ausgehend vom aktuellen Kurs bei gut 57,00 Euro ergebe sich damit ein Upside-Potenzial von 115 Prozent.Bei Bayer überwögen auch auf dem aktuellen Kursniveau weiter die Risiken. Zu der Glyphosat-Problematik würden sich nun auch operative Probleme gesellen, ausgerechnet in der Sparte Crop Science."Der Aktionär" hält an der Einschätzung für die Papiere fest: Für einen langfristig angelegten Einstieg ist es zu früh. Michel Doepke rät abzuwarten. (Analyse vom 31.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link