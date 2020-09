Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,72 EUR +0,41% (02.09.2020, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,53 EUR -0,29% (02.09.2020, 09:19)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (02.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer ziehe in einem Verfahren um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter vor das höchste Gericht des US-Bundesstaates Kalifornien. Damit würden die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA - erwartungsgemäß - in die nächste Runde gehen. Eine nachhaltige Lösung der Problematik lasse allerdings weiter auf sich warten.Hierbei gehe es um den ersten Fall mit dem Kläger Dewayne Johnson. Erst im Juli habe ein Berufungsgericht in San Francisco den Schaden- und Strafschadenersatz, den ein Geschworenengericht Johnson im Jahr 2018 zugesprochen habe, von ursprünglich 289 Millionen auf 20,5 Millionen Dollar (17,2 Millionen Euro) reduziert. Bayer habe die Entscheidung als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnet, aber ebenso betont, das Urteil sei nicht mit der Rechtslage vereinbar. Ein Gang vor den Obersten Gerichtshof Kaliforniens sei daher erwartet worden.Die Entscheidung des Berufungsgerichts stehe im Konflikt mit dem Bundesrecht, habe Bayer im Zuge der Einreichung des Berufungsantrages am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco argumentiert. Der Oberste Gerichtshof solle nun klären, ob ein Hersteller unter dem Staatsprodukthaftungsrecht überhaupt dafür haftbar gemacht werden könne, wenn keine Krebswarnung auf einem Produkt angebracht werde. Denn: Das Bundesrecht erlaube eine solche Warnung nicht. In diesem Zusammengang verweise Bayer auch immer wieder auf die Unterstützung durch die US-Regierung und ihr Umweltamt EPA, die Glyphosat weiterhin nicht als krebserregend eingestuft hätten.Dass Bayer im Fall Johnson in Berufung gehe, sei zu erwarten gewesen. Das Hin und Her in der Causa Glyphosat belaste den Aktienkurs massiv. Denn nach wie vor sei nicht klar, welche Kosten diesbezüglich auf die Leverkusener zukämen. Ohnehin sitze das Unternehmen auf einem Berg von 36 Milliarden Euro an Nettoschulden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link