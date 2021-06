XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (10.06.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Empfindlicher Rückschlag für den Agrarchemiekonzern - AktienanalyseIn den Glyphosat-Rechtstreitigkeiten hat Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) erneut einen empfindlichen Rückschlag erlitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Agrarchemiekonzern habe künftigen Klagen gegen Zahlung von zwei Mrd. Dollar aus dem Weg gehen wollen - eine Lösung, die das Gericht vorläufig nicht genehmigt habe. Bayer wolle nach der erneuten Schlappe nun einen anderen Weg beschreiten. Am geplanten Kostenrahmen von zwei Mrd. Dollar solle sich aber erst einmal nichts ändern. Konkret wolle Bayer mit einem Fünf-Punkte-Plan die Sache nun endlich in den Griff bekommen. Dabei plane das Unternehmen zum einen eine Internetseite mit wissenschaftlichen Studien zu Glyphosat-basierten Produkten und wolle - mit Genehmigung der US-Umweltbehörde EPA - einen entsprechenden Hinweis auf Roundup-Produkten anbringen. Gleichzeitig erwäge Bayer, solche Produkte nicht länger an US-Privatkunden zu verkaufen, "da die ganz überwiegende Mehrheit der Kläger behauptet, Roundup-Produkte für Privatzwecke verwendet zu haben." Das viel größere Geschäft etwa mit Landwirten wäre davon nicht betroffen.Wie lange die EPA für eine Entscheidung brauchen werde, sei ungewiss. Zudem prüfe Bayer, wie ein unabhängiges wissenschaftliches Beratungsgremium eingerichtet werden könnte, in dem externe Experten die Erkenntnisse zur Sicherheit von Roundup überprüfen würden. Die Maßnahmen seien sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, dennoch sei eine Beilegung der Glyphosat-Streitigkeiten in weite Ferne gerückt. Somit überwiegen wieder die Unsicherheiten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2021)