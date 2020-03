Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

65,66 EUR +2,92% (04.03.2020, 08:37)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,20 EUR (03.03.2020)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (04.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach den Zahlen zum vierten Quartal 2019 und dem Ausblick auf 2020 hätten die Analysten ihre Einschätzung zur Bayer-Aktie überarbeitet. Das Gros der Experten sei bei dem bisherigen Votum für den DAX-Wert geblieben. Seine Einschätzung für die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe indes Analyst Falko Friedrichs überarbeitet.Die Deutsche Bank habe Bayer von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 85 Euro angehoben. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns seien schlicht unterbewertet, habe Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Mit seinen Schätzungen befinde er sich am untersten Ende der vom Unternehmen für das laufende Jahr ausgegebenen Prognosen. Selbst in einem ungünstigen operativen Szenario spreche eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate des Gewinns je Aktie von zehn Prozent bis 2023 für die Papiere.Angesichts der operativen Entwicklung und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9 für 2020 sei die Bayer-Aktie aktuell ein Schnäppchen. Doch wegen der ungelösten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA würden sich Anleger weiter in Zurückhaltung üben. Ein bezahlbarer Vergleich könnte der Bayer-Aktie zum Befreiungsschlag verhelfen.Charttechnisch habe sich das Bild bei der Bayer-Aktie mit dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie wieder eingetrübt. Vielleicht könne die Kaufempfehlung der Deutschen Bank im heutigen für positive Impulse sorgen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link