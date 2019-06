Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (11.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Chemiesektor die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) zu halten.Nach einem sehr schwachen Schlussquartal 2018 sei das Auftaktquartal 2019 für die deutschen Chemieunternehmen von einer nur geringen Dynamik geprägt gewesen. Nach Angaben des VCI (Verband der Chemischen Industrie) habe sich die Produktion im Vergleich zum Vorquartal um 0,5% (ohne Pharma 1,4%) erhöht und sei damit um 6,0% (ohne Pharma 2,5%) unter dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums geblieben. Die Preissetzungsspielräume seien angesichts verhaltener Nachfrage und lediglich leicht steigender Rohstoffkosten eingeschränkt gewesen. Daher seien die Erzeugerpreise geringfügig um -0,3% qoq zurückgegangen, im Vorjahresvergleich hätten sie um 1,6% zugelegt. Insgesamt habe sich daraus ein Umsatzvolumen von EUR 48,3 Mrd., -1,1% qoq, -3,8% yoy ergeben.Während die Erlöse im Inland mit EUR 17,6 Mrd. (-2,6% qoq, -3,0% yoy) weiter gesunken seien und sich darin die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Autoproduktion sowie die rückläufige Produktion in einigen anderen chemieintensiven Industriebranchen widergespiegelt habe, hätten die Auslandsumsätze mit EUR 30,7 Mrd. im Vergleich zum Vorquartal knapp gehalten werden können (-0,2%). Gegenüber dem Auftaktquartal 2018 seien die Auslandserlöse um 4,1% rückläufig gewesen. Nach einer Verbesserung auf 84,1% (Q1 2018: 83,1%) bewege sich die Kapazitätsauslastung im Bereich der Normalniveaus. Die Beschäftigung sei mit 462.500 Mitarbeitern nahezu unverändert geblieben, womit der kontinuierliche Beschäftigungsaufbau des Vorjahres zum Stillstand gekommen sei.Die Mitte März deutlich gekappten Prognosen des VCI für das Gesamtjahr 2019 hätten unverändert Bestand. Danach werde mit einem Produktionsrückgang um 3,5% gerechnet, nachdem ursprünglich ein Anstieg um 1,5% erwartet worden sei. Der deutliche Rückgang beruhe aber teilweise auf einem Sondereffekt im Pharmabereich, ohne den die Chemieproduktion voraussichtlich stagnieren werde. Bei einem gleichzeitig unterstellten Anstieg der Erzeugerpreise um 1,0% dürfte der Branchenumsatz um 2,5% auf knapp EUR 198 Mrd. sinken. Angesichts der zahlreichen geopolitischen Risiken (Andauern der Hängepartie beim Brexit, Spannungen innerhalb der EU insbesondere zwischen Italien und den anderen Staaten bzw. der Kommission, internationale Handelskonflikte/aggressive Handelspolitik von US-Präsident Trump) sei der Ausblick aber mit erheblichen Unwägbarkeiten verbunden. Andererseits sollten sich Sonderbelastungen des Vorjahres, wie Einschränkungen der Automobilproduktion als Folge der WLTP-Problematik oder logistische Herausforderungen im Zusammenhang mit dem extremen Rhein-Niedrigwasser, nicht wiederholen.Im Rahmen der Berichtssaison der börsennotierten Chemieunternehmen für das erste Quartal 2019 seien größere Überraschungen ausgeblieben. Auf der Basis überwiegend solider Quartalszahlen hätten die meisten Aktiengesellschaften ihre Ausblicke für das Gesamtjahr bestätigt. Diese würden sich aber in der Regel nicht gravierend von der zurückhaltenden Einschätzung des VCI unterscheiden. Immerhin habe sich der europäische Branchenindex STOXX EUROPE 600 CHEMICALS seit Jahresbeginn von den im vierten Quartal 2018 erlittenen Verlusten nahezu vollständig wieder erholen können. Dabei entwickle sich der Index seit Monaten mehr oder weniger parallel zum Gesamtmarkt.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bewertet die Bayer-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 58. (Analyse vom 11.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link