Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

57,85 EUR -3,42% (09.05.2019, 21:31)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bayer-Aktie notiere auf dem tiefsten Stand seit Ende März. Für Schlagzeilen würden die schwache Gesamtmarktsituation und ein Bericht zu den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten der Nachrichtenagentur Bloomberg sorgen. Derzeit laufe der dritte Glyphosat-Prozess für Bayer in den USA. Laut Bloomberg würden die Anwälte der Kläger Schadenersatz von 1 Mrd. USD fordern. Die Höhe der Forderung richte sich demnach nach dem Gewinn von 892 Mio. USD, den die Monsanto-Agrarchemiesparte im Jahr 2017 erreicht habe. Zusätzlich fordere der Anwalt 55 Mio. USD Schmerzensgeld. Diese Summe sei wohl auch darauf zurückzuführen, dass Bayer die ersten beiden Prozesse verloren habe und zu rund 160 Mio. USD Schadenersatz verurteilt worden sei.Was die Charttechnik betreffe, sei es jetzt enorm wichtig, dass die Bayer-Aktie im Falle eines Tests des Mehrjahrestiefs bei 54,48 Euro diese Marke verteidigen könne. Ansonsten sei ein weiterer Abverkauf möglich."Der Aktionär" bestätigt seine Einschätzung: Solange Bayer die Risiken, die aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hervorgehen, nicht eindämmen kann, sollten Anleger Long-Positionen in der Bayer-Aktie meiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:57,07 EUR -4,33% (09.05.2019, 17:35)