Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

45,57 EUR -0,15% (29.11.2021, 14:48)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

45,515 EUR -0,05% (29.11.2021, 14:34)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (29.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Kursverlauf des DAX-Titels sei seit einigen Tagen wieder enttäuschend für die Anleger. In der vergangenen Woche habe sich der Abverkauf erneut beschleunigt und mehrere Unterstützungen hätten den Abverkauf nicht stoppen können.Die Bayer-Aktie komme nicht zur Ruhe und so habe die 200-Tage-Line vor rund zwei Wochen eine weitere Erholung gestoppt. Damit stelle die psychologisch wichtigen 50-Euro-Marke einen massiven Widerstand für die Bullen dar. Mit dem weiteren Kursverfall notiere die Bayer-Aktie nun so tief wie im Tiefpunkt der Coronakrise im März 2020.Investierte Anleger müssten nun hoffen, dass die Talfahrt an der Unterstützung bei 44,47 Euro gestoppt werden könne. Falls nicht, drohe ein Absturz bis an die 40-Euro-Marke. Die Aktie sei allerdings aktuell ein gefundenes Fressen für die Bären, da durch den Abverkauf am vergangenen Freitag erneut ein Verkaufssignal ausgelöst worden sei. Somit müsse mit weiteren Kursverlusten gerechnet werden. Eine erste Entspannung würde sich abzeichnen, wenn das Papier nachhaltig über die 50-Euro-Marke notiere. Bis dahin sei es aber noch ein langer Weg.Anleger sollten momentan einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: