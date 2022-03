Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Obwohl die Bayer-Aktie in den letzten Wochen zu den Outperformern gehört habe, übe ein Großaktionär frischen Druck auf das Management des Leverkusener Konzerns aus. Laut einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Samstag fordere der Investor Temasek die Absetzung des Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann.Bloomberg beziehe sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach habe der staatliche Investor aus Singapur dem Unternehmen und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Winkeljohann seinen Unmut über die derzeitige Führung mitgeteilt. Temasek habe seit langem Bedenken über die operative Leistung von Bayer unter Baumann und die mangelnde Nachfolgeplanung des Unternehmens, heiße es weiter. Der Großinvestor erwäge im Vorfeld der Aktionärsversammlung im nächsten Monat verschiedene Optionen, darunter ein Misstrauensvotum gegen Baumann oder eine Ablehnung der Entlastung des Managements, so Bloomberg.Bayer-CEO Baumann stehe seit der Übernahme von Monsanto und der damit verbundenen schwachen Aktienkursentwicklung in der Kritik. Bereits auf der Hauptversammlung im Jahr 2019 sei der Manager von dem dort anwesenden Grundkapital nicht entlastet worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: