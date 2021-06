Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Seit Jahresbeginn stecke die Bayer-Aktie in der Seitwärtsbewegung fest. Nach dem Abverkauf Ende Mai aufgrund der erneuten Niederlage des Leverkusener Konzerns im Glyphosat-Streit würden die Bullen einen neuen Versuch starten, wieder nach oben auszubrechen. Dazu müsse aber eine wichtige Hürde genommen werden.Mit der Unterstützung durch die 200-Tage-Linie und den Zwischentiefs bei 52,40 im Rücken habe die Bayer-Aktie Anfang Juni zur Erholung angesetzt. Zusätzlichen Aufschwung habe am Mittwoch die Meldung zum Fortschritt bei der Behandlung von Parkinson gegeben. Am Donnerstagvormittag trete das Papier auf der Stelle und notiere nach wie vor unterhalb der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 53,98 Euro verlaufe.Gelinge dort ein Durchbruch nach oben, käme die Hürden bei den Zwischenhochs bei 54,46 und 55,85 Euro in Sicht. Schaffe die Bayer-Aktie es, auch diese zu nehmen, wäre für den Kurs auch das jüngste Hoch bei 57,73 Euro wieder erreichbar. Danach würde der Ausbruch aus dem langjährigen Abwärtstrend, der aktuell bei knapp 64 Euro verlaufe, ins Visier rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: