44,595 EUR -0,37% (19.10.2020, 13:01)



44,54 EUR -0,60% (19.10.2020, 12:47)



DE000BAY0017



BAY001



BAYN



BAYZF



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Mit "Leaps by Bayer", der Impact-Investment-Einheit des DAX-Unternehmens, würden hochinteressante Start-ups finanziell unterstützt. Im Rahmen dieser Innovationsinitiative habe Bayer kürzlich in die Biotech-Gesellschaft Azitra investiert. Anleger sollten sich derweil einen wichtigen Termin im Kalender anstreichen.Bayer beteilige sich an der Serie-B-Finanzierung von Azitra und investiere acht Millionen Dollar. Die bisherigen Investoren der Biotech-Schmiede, Bios Partners und Connecticut Innovations, hätten ebenfalls frisches Kapital zur Verfügung gestellt.Ziel der Partnerschaft sei die Entwicklung hochwertiger Hautpflegeprodukte mit modifizierten und wildtypstämmigen Bakterien für biotherapeutische, rezeptfreie und kosmetische Anwendungen, heiße es in der Pressemitteilung. Die Technologie von Azitra biete dafür sowohl für Therapien mit Lebendmikroorganismen als auch im Selbstmedikationsbereich vielversprechende Ansätze, so Bayer.Am 3. November werde Bayer die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal vorlegen. Neben den allgemeinen Kennzahlen stünden allen voran Aussagen zur Causa Glyphosat im Fokus. Hier ringe Bayer mit dem Mediator Kenneth ("Ken") Feinberg nach wie vor um eine nachhaltige Lösung.Für den "Aktionär" ist die Aktie auf dem vermeintlich günstigen Kursniveau kein Kauf, so Michel Doepke. (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link