Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer baue weiter auf die Expertise von Atomwise. Das US-Unternehmen gelte laut den Leverkusenern als führend im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) für die Wirkstoffforschung. Zusammen sollten zwei Pflanzenschutzprogramme fortgesetzt werden. Derweil scheine es beim Brennpunktthema Glyphosat in den USA Bewegung zu geben.Atomwise und Bayer würden sich auf die Suche nach neuen Wirkmechanismen begeben, um integrierte Schädlingsbekämpfungssysteme zu stärken.Im Rahmen der Fortführung der Zusammenarbeit komme Atomwise in den Genuss von Vorauszahlungen für die Forschungsaktivitäten. Im Vermarktungsfall von Produkten, die aus der Kooperation entstünden, würden zusätzlich Meilenstein- und Lizenzgebühren an die Amerikaner fließen.Wie U.S. Right to Know berichte, könnten weitere Roundup-Prozesse vertagt werden. "Prozessverschiebungen sind im Moment vollkommen sinnvoll", zitiere die Seite Tom Claps, Analyst bei der Susquehanna Financial Group. "Ich glaube, dass es in jedermanns Interesse ist, sich zu diesem Zeitpunkt aus dem Gerichtssaal fernzuhalten, besonders wenn die Verhandlungen positiv zu verlaufen scheinen".Die zuletzt vertagten Prozesse mit der Aussicht auf einen möglichen Vergleich in der Causa Glyphosat und der positive Gesamtmarkt hätten die Bayer-Aktie vor Kurzem auf ein 52-Wochen-Hoch getrieben.Auch wenn charttechnisch die Ampeln auf Grün stehen, mahnt Michel Doepke von "Der Aktionär" weiter zur Vorsicht, denn das Hauptproblem, die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, sind nach wie vor ungelöst. (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link