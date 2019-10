Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

65,96 EUR +0,15% (22.10.2019, 08:59)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

65,73 EUR (21.10.2019)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im August 2016 habe Bayer mit dem Gen-Schere-Spezialisten CRISPR Therapeutics den Geschäftsbetrieb des gemeinsamen Joint Ventures Casebia Therapeutics aufgenommen. Gut drei Jahre später gebe es im Rahmen der enorm spannenden Kooperation Bewegung: So solle Casebia fortan direkt unter der Leitung von CRISPR Therapeutics operieren.Nach Abschluss der Transaktion solle sich Casebia Therapeutics auf die Entwicklung seiner führenden Programme in den Bereichen Hämophilie, Augenheilkunde und Autoimmunerkrankungen konzentrieren. Bayer besitze allerdings weiter die Option der Einlizenzierung für zwei Produkte, wenn der Antrag für den Start einer klinischen Studie bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragt werde.Details würden noch verhandelt, die Transaktion solle im vierten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Dass Bayer die volle Kontrolle von Casebia Therapeutics an den Joint-Venture-Partner CRISPR Therapeutics überlasse, überrasche den "Aktionär". Denn die CRISPR-Technologie zähle zu den innovativsten Ansätzen in der Zukunftsmedizin mit einem unfassbaren Disruptionspotenzial.Bei Bayer hingegen bleibt Michel Doepke von "Der Aktionär" skeptisch, was die Causa Glyphosat betrifft. (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: