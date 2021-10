Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um zukünftig noch schneller hochwertige Gemüsesaatgutsorten für Landwirte bereitstellen zu können, investiere der Chemie- und Pharmakonzern Bayer eigenen Angaben zufolge 5,1 Millionen Euro in Spanien. Mit diesem Kapital solle das sieben Hektar große Product Design Center in San Nicolás erweitert werden.Durch die Expansion solle zukünftig schneller Gurken-, Melonen-, Paprika- und Auberginensaatgut für Landwirte bereitgestellt werden. Diese Gemüsesaatgutsorten würden unter den Marken Seminis und De Ruiter an Kunden in mehr als 130 Ländern und Regionen verkauft.Bayer habe im September 2019 mit dem Ausbau des Product Design Centers begonnen. Die Erweiterung umfasse eine multifunktionale F&E-Einrichtung für Zellbiologie, Labore, Zellkulturräume, Kammern mit kontrolliertem Klima und Pläne zur Entwicklung von High-Tech-Gewächshausflächen. Sie ermögliche zudem eine Ausweitung der Kapazität für innovative Doppelhaploid-Produktionsmethoden (DH) um das Dreifache.Die DH-Technologie sei aus Sicht des Unternehmens ein wertvolles Hilfsmittel, das die Züchtungszyklen verkürze, für eine beständigere Produktqualität sorge und die Markteinführung von kommerziellem Hybridsaatgut um bis zu vier Jahre beschleunigen könne. Die Zeit, bis die Lösungen für Landwirte verfügbar seien, werde so um die Hälfte verkürzt.Die Investition in den Standort San Nicolás mache angesichts veränderter Bedürfnisse der Landwirte und Verbraucher durchaus Sinn. Generell bleibe "Der Aktionär" allerdings bei seiner skeptischen Einschätzung für den DAX -Wert. Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten seien immer noch nicht komplett gelöst und ein enormer Belastungsfaktor.Kein Kauf, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link