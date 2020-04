Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

58,10 EUR +2,47% (07.04.2020, 09:11)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,79 EUR (06.04.2020)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (07.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der freundliche Gesamtmarkt habe auch der Bayer-Aktie Auftrieb verliehen. Auf der elektronischen Handelsplattform Xetra habe der DAX-Wert im gestrigen Handel 5,2 Prozent auf 55,79 Euro gewonnen. Zusätzlichen Rückenwind könnte es von Analystenseite geben, denn die Baader Bank sehe unverändert kräftiges Upside-Potenzial.Die Baader Bank habe das Kursziel für Bayer von 123 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Den europäischen Chemieunternehmen stehe in den kommenden drei bis vier Monaten wegen der Covid-19-Pandemie ein herber Abschwung bevor, habe Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Angesichts der niedrigen Bewertung bleibe Bayer für ihn jedoch ein "Top Pick". Das Unternehmen sei recht defensiv aufgestellt und dürfte keine allzu großen negativen Folgen der Krise davontragen.Spätestens am 27. April dürfte Bayer im Rahmen der Zahlenvorlage zum ersten Quartal weitere Aussagen im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie treffen. Einen Tag später steige die Hauptversammlung der Leverkusener, jedoch auf digitalem Wege. Bis dahin könnte es auch in Sachen Glyphosat-Vergleich geben. Allerdings hätten sich zuletzt die Gerüchte über mögliche Verzögerungen der Verhandlungen durch das Virus verdichtet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: