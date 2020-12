Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bei Bayer gebe es zu viele Baustellen. Die sehr enttäuschenden Neunmonatszahlen von Bayer würden die Anleger genauso wenig aus den Köpfen kriegen wie die schwelenden US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten. Und die jüngsten Gespräche, die Aufsichtsrats-Chef Nobert Winkeljohann mit Investoren geführt habe, würden das ganze Ausmaß der Unzufriedenheit zeigen.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sei Winkeljohanns erste große Tour durch die Investmentbranche seit seinem Amtsantritt im April alles andere als vergnügungssteuerpflichtig gewesen. So hätten mehrere der 25 größten Bayer-Aktionäre den Zeitpunkt der dreijährigen Vertragsverlängerung für Konzern-Boss Werner Baumann im September kritisiert. Grund: Das Unternehmen habe weiterhin mit den Folgen der von Baumann zu verantwortenden Monsanto-Übernahme zu kämpfen. Andere Investoren möchten unterrichteten Kreisen zufolge, dass der Leverkusener Konzern "irgendwann eine Aufspaltung in Pharmaceuticals und Crop Science vornimmt". Man sehe nur begrenzte Synergien zwischen den beiden Geschäftsbereichen.Die Breitseite mehrerer Aktionäre unterstreiche den ganzen Unmut und die Enttäuschung über die Bayer-Strategie. Vor rund zwei Jahren hätten die Leverkusener den US-Konzern Monsanto für rund 63 Mrd. Dollar erworben. Dieser Deal werde allgemein als katastrophal angesehen, da er Bayer u.a. mit massiven Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit Monsantos umstrittenem Unkrautvernichter "Roundup" belaste.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: