Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Per 11. Juli seien dem von Bayer erworbenen Unternehmen Monsanto 18.400 Klagen gegen das Glyphosat-haltige Roundup zugestellt worden. Die ersten Prozesse seien bekanntlich gegen den DAX-Konzern gelaufen. Nach wie vor sei unklar, ob und vor allem wie Bayer die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten lösen oder zumindest in den Griff bekommen könne."Dass es früher oder später zu einem Vergleich kommen wird, halte ich für wahrscheinlich", beschreibe Independent-Research-Analyst Tobias Gottschalt eine mögliche Option gegenüber dem "Aktionär". "Es ist sowohl im Interesse von Bayer, als auch im Interesse der Kläger, die Unsicherheiten zu beseitigen und den Streit beizulegen.""Der Aktionär" stehe seit der Akquisition von Monsanto dem DAX-Konzern kritisch gegenüber, auch wenn Crop Science zweifelsohne ein hochspannender Zukunftsmarkt sei. Sie seien auf der Suche nach einer Alternative? Dann sollten Sie einen Blick auf den Agrochemie-Spezialisten Corteva werfen. Das Unternehmen sei aus dem einstigen Mischkonzern DowDupont hervorgegangen und seit Anfang Juni an der Börse gelistet. Gemäß dem Umsatz aus dem Jahr 2018 sei Corteva rund ein Drittel kleiner als die Bayer-Division Crop Science.Doch dafür sei das Unternehmen nicht direkt den Rechtsrisiken ausgesetzt, die vom umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat ausgehen würden. Zwar vertreibe Corteva auch Glyphosat-basierte Produkte. Doch ähnlich wie Bayer würden auch die Amerikaner laut einem "Handelsblatt"-Bericht an einer Glyphosat-Alternative forschen. Große Hoffnungen setze Corteva auf die Saatgut-Linie Enlist. "Wir gehen davon aus, dass wir damit über die stärkste Pipeline in unserer Industrie verfügen", so der Firmenlenker Jim Collins gegenüber dem "Handelsblatt".Ohne eine vernünftige und vor allem bezahlbare Lösung in der Causa Glyphosat dürfte eine nachhaltige Trendwende bei der Bayer-Aktie schwierig werden. Wer dennoch im spannenden Sektor Crop Science investieren will, sollte sich ein paar Stücke von Corteva ins Depot legen (Stopp: 19,00 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link