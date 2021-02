Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (02.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im Jahr 2020 habe der Leverkusener Konzern die Übernahme des Gentherapie-Spezialisten Asklepios Biopharmaceutical (AskBio) unter Dach und Fach gebracht. Dafür habe Bayer zunächst 2 Mrd. USD auf den Tisch geleget, weitere 2 Mrd. USD könnten in Form von erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen folgen. Vor Kurzem habe AskBio die Pipeline erweitert.AskBio, inzwischen zum Bayer-Konzern gehörend, habe sich mit dem klinischen Team von Brain Neurotherapy Bio, einer weiteren Gentherapie-Gesellschaft, verstärkt. Damit werde die bestehende klinische Pipeline für die Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen erweitert, heiße es.Dass AskBio die Pipeline respektive das Know-how erweitere, sei klar positiv für Bayer zu werten. Ohnehin gehöre der Bereich der Gentherapie zu den vielversprechendsten Forschungsbereichen der Biotechnologie. Die Projekte der übernommenen Gesellschaft würden sich aber noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Das übergeordnete Bild im Bayer-Konzernverbund würden nach wie vor die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA bestimmen, die immer noch nicht vom Tisch seien. Anleger sollten vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2021)