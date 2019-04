Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer müsse sich mit heftiger Kritik auf der heutigen Hauptversammlung auseinandersetzen. Großaktionäre wie die Deka würden Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann und den Aufsichtsratschef Werner Wenning in die Mangel nehmen. Immerhin halte die Fondsgesellschaft der Sparkassen etwa 1,1 Prozent der Anteile an Bayer. Laut dem Redemanuskript der Deka Investment, das dem "Aktionär" vorliege, übe die Deka harte Kritik am Management und stimme mehreren Tagesordnungspunkten nicht zu.Auf der Hauptversammlung vertrete Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance der Deka, den Großaktionär. "Heute stehen wir vor einem Scherbenhaufen", sei dem Manuskript zu entnehmen. Dieser Satz ziele auf den massiven Wertverlust der Bayer-Aktie seit der Monsanto-Übernahme ab. Der Manager bezeichne dies sogar als "Wertnvernichtung historischen Ausmaßes." Damit laufe Bayer Gefahr, zum Spielball der Märkte zu werden und riskiere, selbst übernommen oder sogar zerschlagen zu werden. Bayer habe sich an der bitteren Pille Monsanto verschluckt, so Speich im Redemanuskript.Im Vorfeld der Hauptversammlung habe Ingo Speich bereits via Vorabmeldung angekündigt, dass die Deka in den Tagesordnungspunkten 2 und 3 gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat stimmen wolle. Dem Redemanuskript sei außerdem zu nehmen: "Wir stimmen ebenso gegen Tagesordnung 5.1 und 5.2. Wir halten in der derzeitigen Situation Aktienrückkäufe aufgrund der hohen Rechtsrisiken für mehr als überflüssig."Trotz der erfreulichen operativen Entwicklung rät Michel Doepke von "Der Aktionär" Anlegern weiter, das Geschehen von der Seitenlinie aus zu beobachten. (Analyse vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: